П'ять фіналів за участі українців: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 30 серпня, відбудеться п'ять фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У другий змагальний день Україна може розраховувати одразу на п'ять медалей у цій дисципліні.

Розклад фіналів

18:30. Олександр Комаров: 100 м, вільний стиль, клас S5

18:37. Ірина Пойда: 100 м, вільний стиль, клас S5

19:33. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 400 м, вільний стиль, клас S11

20:44. Олексій Вірченко: 100 м, спина, клас S13

21:44. Денис Остапченко, Ярослав Семененко, Ірина Пойда, Вероніка Коржова: мікст, естафета 4х50 м, вільний стиль

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 —спортсмени з вадами розуму.





Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Напередодні українські паралімпійці здобули чотири медалі.





Антон Коль приніс срібло у плаванні на 100 метрів на спині серед представників класу S1, Анна Гонтар стала бронзовою призеркою у плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S6, Олександр Комаров здобув бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5, а Ірина Пойда була близька до золотої медалі у плаванні на 200 метрів вільним стилем серед представників класу S5, втім, принесла срібло



