🥉 Плавчиня Гонтар здобула бронзову медаль Паралімпійських ігор 2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, був розіграний комплект медалей у жіночому плаванні на 50 метрів вільним стилем серед представників класу S6.

20-річна українка Анна Гонтар стала бронзовою призеркою, подолавши дистанцію за 33,01 секунди.

Для Гонтар це друга в кар'єрі нагорода Паралімпійських ігор. У Токіо-2020 українка в 17 років також здобула бронзу у цій дисципліні.

Зазначимо, що Анні Гонтар належить світовий рекорд на 50 метрів вільним стилем — 32,55.

Плавання. 50 метрів вільним стилем, жінки. S6

1. 🥇 Цзян Юйянь (Китай) — 32,59

2. 🥈 Еллі Маркс (США) — 32,90

3. 🥉 Анна Гонтар (Україна) — 33,01

Раніше Антон Коль поповнив скарбничку збірної України першою нагородою на Паралімпіаді-2024, ставши срібним призером у плаванні на 100 метрів на спині в класі S1.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту.

За всіма подіями першого дня Паралімпіади-2024 стежте за допомогою текстової трансляції на Чемпіоні.