Чотири фінали за участі українців: розклад змагань українських легкоатлетів на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 30 серпня, відбудеться чотири фінали в легкій атлетиці за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У другий змагальний день Україна може розраховувати одразу на чотири медалі.

Розклад фіналів

19:00. Анастасія Москаленко: метання булави, клас F32

20:20. Микола Райський, Владислав Загребельний: біг на 100 м, клас T37

20:57. Наталія Кобзар: біг на 200 м, клас Т37

21:52. Микола Жабняк: штовхання ядра, клас F37

Зазначимо, що класифікація від 11 до 13 об'єднує спортсменів із поганим зором та незрячих. 20 — спортсмени з вадами розуму. від 31 до 38 об'єднує легкоатлетів із ураженнями опорно-рухового апарату 31-34 — на інвалідних візках, 35-38 — стоячи.

42-44 — спортсмени з ампутованими ногами, 45-46 — з ампутованими руками. А категорії від 51 до 58 — спортсмени на інвалідних візках.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Раніше Владислав Білий приніс здобув срібну медаль з метання списа у класі F38.

За усіма подіями другого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити у текстовій трансляції Чемпіона.