🥈 Насібов здобув для України срібло у греко-римській боротьбі

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов провів фінальний поєдинок на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

У фіналі Насібов, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів, поступився Есмаїлі Лейвесі з Ірану.

Парвіз здобув першу активність заробивши 2 бали на початку поєдинку, пізніше Есмаїлі отримав партер, який українець, на жаль, не зміг реалізувати. Перший поєдинок завершився з перевагою Насібова 3:0, але вже на старті другого періоду Лейвесі спочатку провів швидку атаку, а потім отримав бал за пасивність українського борця, зрівнявши рахунок.

Ближче до середини періоду українець здійснив кидок через себе, але таким чином дозволив іранцю себе накрити, тож рахунок одразу зрівнявся до позначки 5:5, під кінець поєдинку представник Ірану виборов один бал, та тримав переможний рахунок до кінця, Парвіз не зміг провести атаку, тож закінчив бій зі срібною медаллю.

Нагадаємо, на шляху до срібної медалі українець здобув дві вольові перемоги над сербом Мате Немешем та киргизстанцем Амантуром Ісмаїловим, а в півфіналі переміг Хасрата Джафарова з Азербайджану.

Зазначимо, що це друге срібло в кар'єрі Насібова, перше він здобув на Олімпійських іграх у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу. Тож цей олімпійський фінал став для нього другим у кар'єрі. Цікаво, що три роки тому Парвіз також поступився у фіналі іншому іранцеві Мохаммеду Реза Гераеї.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який також проведе півфінальну сутичку, але у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Наразі в медальній скарбничці України у Парижі-2024 вісім нагород: два золота, три срібла та три бронзи.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 13-го змагального дня Олімпіади-2024.