Насібов перенесе медичну процедуру на оці перед фіналом Олімпіади-2024

Українському борцю греко-римського стилю Парвізу Насібову проведуть медичну процедуру на оці перед фінальним боєм на Олімпійських іграх 2024.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Зазначається, що борець не прийшов на коментар після півфінального поєдинку. Замість нього на запитання журналістів відповідав головний тренер збірної України Володимир Шацьких.

Він розповів, що Насібов відправився на медичну процедуру, яку йому проведуть на оці, оскільки після поєдинку стан його ока погіршився.

Нагадаємо, Насібов вийшов у фінал у ваговій категорії до 67 кг після перемоги над чемпіоном Європи 2023 року Хасратом Джафаровим з Азербайджану.. Фінальний бій українець проведе завтра, 8 серпня.

Також інший борець Жан Беленюк у півфіналі поступився іранському борцю Аліреза Мохмадіпіані. Він побореться за бронзу завтра, 8 серпня.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.