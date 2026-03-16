Україна завоювала 13 нагород та посіла третє місце в медальному заліку Євро-2026

Молодіжна збірна України з боротьби здобула 13 медалей на чемпіонаті Європи U-23, що проходив у Сербії.

"Синьо-жовті" були представлені у трьох видах боротьби: чоловічій та жіночій вільній, а також у греко-римській.

На рахунку українських спортсменів чотири золоті, дві срібні та сім бронзових нагород. Найкраще виступили борчині, які здобули 6 медалей, три з яких найвищої проби.

Усі медалі України на молодіжному Євро-2026 з боротьби

"золото": Єгор Якушенко (греко-римська, 97 кг), Аїда Керімова (вільна, 50 кг), Анастасія Польська (вільна, 53 кг), Надія Соколовська (вільна, 76 кг)

"срібло": Іван Приймаченко (вільна, 97 кг), Аліна Філіпович (вільна, 57 кг)

"бронза": Андрій Шокалюк (вільна, 61 кг), Віктор Бороган (вільна, 65 кг), Артур Костюк (вільна, 86 кг), Євген Поковба (греко-римська, 60 кг), Ірфан Мірзоєв (греко-римська, 77 кг), Олександра Рибак (вільна, 65 кг), Манола Скобельська (вільна, 68 кг)

У медальному заліку збірна України посіла третє місце. Крім того, наші борці потрапили до трійки за загальною кількістю нагород.

Раніше повідомлялося, що українець Єгор Якушенко втретє став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби у ваговій категорії 97 кг. Під час церемонії нагородження він змусив представників Росії та Білорусі слухати гімн України.