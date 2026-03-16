Змусив росіянина та білоруса слухати гімн України: Якушенко став триразовим чемпіоном Європи

Український борець греко-римського стилю Єгор Якушенко втретє став чемпіоном Європи у віковій категорії U-23.

На шляху до фіналу континентальної першості 19-річний спортсмен переміг борців із Сербії, Грузії та Німеччини.

У вирішальному поєдинку Єгор здолав білоруса Абубакара Аслаханова з рахунком 2:1 та виборов золоту медаль у ваговій категорії до 97 кг.

"Бронзу" розділили росіянин Максим Аверін та естонець Річард Карельсон. На церемонії нагородження Якушенко змусив росіянина та білоруса слухати гімн України.

Єгор втретє у своїй спортивній кар'єрі здобув титул чемпіона Європи. Раніше українець перемагав на ЧЄ-U20 та ЧЄ-U23.

Нагадаємо, що молодіжний чемпіонат Європи U23 зі спортивної боротьби (вільна, жіноча і греко-римська) проходив у сербському Зренянині.

Збірна України на континентальному турнірі виборола 13 нагород.

