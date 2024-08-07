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Українець Насібов на останніх секундах виборов путівку до чвертьфіналу

Денис Шаховець — 7 серпня, 13:16
Українець Насібов на останніх секундах виборов путівку до чвертьфіналу

25-річний український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов розпочав свій виступ на Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

В 1/8 фіналу Насібов, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів, не без проблем переміг чемпіона світу 2022 року, 31-річного серба Мате Немеша — 3:2.

Лише на останніх секундах українець, програючи в один бал, зумів вирвати перемогу, а разом із нею путівку до наступного раунду.

У чвертьфіналі суперником Парвіза буде Амантур Ісмаїлов. 26-річний представник Киргизстану є бронзовим призером чемпіонату світу 2022 у цій ваговій категорії.

Чвертьфінали розпочнуться після завершення всіх поєдинків 1/8 фіналу, а півфінали заплановані на 19:15 за Києвом. Медальні сутички в греко-римській боротьбі відбудуться у четвер, 8 серпня.

Зазначимо, що Насібов — срібний призер Олімпійських ігор у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який вийшов до чвертьфіналу у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.

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греко-римська боротьба

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