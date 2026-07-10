Беленюк розповів, хто допомагав йому у підготовці до дебюту в ММА

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів про підготовку до свого дебютного бою у новому для себе виді спорту.

11 липня титулований борець проведе бій проти досвідченого ізраїльського бійця Хаїма Гозалі.

"Працювали з найкращими працівниками цього напрямку: з Ярославом Амосовим, з братами Парубченками. Я думаю, що кращих та досвідченіших бійців у цій сфері знайти було б, напевно, важко. В Україні принаймні. Тому я використав всі свої можливості для того, щоб максимально ефективно і якісно підготуватися", – сказав Жан.

Також Беленюк додав, що безпосередньо під час поєдинку у його куті будуть присутні Ігор Фаніян, який готував його, його руки та боксерську техніку протягом останніх кількох місяців, а також товариш борця, який більше орієнтується саме по ММА, у нього є досвід заняття цим видом спорту.

Протистояння Беленюк – Гозалі відбудеться у київському Палаці спорту. Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на платформі Kyivstar TV.