Збірна України з греко-римської боротьби виграла турнір у Болгарії

Збірна України з греко-римської боротьби виграла медальний залік престижного міжнародного турніру Dan Kolov – Nikola Petrov, що проходив у Болгарії з 26 по 28 березня.

За підсумком турніру українські борці здобули 13 нагород, піднявшись на першу сходинку медального заліку серед 24 країн-учасниць. На рахунку "синьо-жовтих" 3 золоті, 6 срібних та 4 бронзові медалі.

Дворазовий срібний призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов був визнаний найкращим борцем турніру з греко-римської боротьби.

Медалісти збірної України:

"Золото": Корюн Саградян (55 кг), Парвіз Насібов (72 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)

"Срібло": Максим Лю (67 кг), Євгеній Дубовик (72 кг), Олег Халілов (77 кг), Володимир Яковлєв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг)

"Бронза": Андрій Кулик (77 кг), Сеймур Мамедов (82 кг), Микита Політаєв (82 кг), Тихон Шафранський (97 кг)

Раніше повідомлялося, що 19-річний Єгор Якушенко став триразовим чемпіоном Європи серед молоді. Загалом збірна України здобула 13 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи 2026, що проходив у Сербії.