Драма у півфіналі: визначився суперник Насібова у фіналі Олімпіади-2024

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов зустрінеться з іранцем Саїдом Есмаїлі у фіналі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

В 1/2 переміг іранський борець здолав вірменина Славіка Галстяна. Есмаїлі вдало розпочав зустріч, однак за 45 секунд до завершення першого раунду помилився і дозволив Галстяну покласти себе на лопатки. Суддя зафіксував туше, однак після перегляду відеоповтору рефері визнали перемогу іранської команди в челенджі, що означало скасування попереднього рішення.

За рахунку 7:0 Славік кинув суперника на 4 бали через стегно, однак надалі Саїд контролював ситуацію та довів справу до перемоги — 10:4.

Фінальний поєдинок Насібов — Есмаїлі відбудеться у четвер, 8 серпня. Початок після 19:15 за київським часом.

Нагадаємо, на шляху до півфіналу 25-річний українець здобув вольові перемоги над сербом Мате Немешем та киргизстанцем Амантуром Ісмаїловим.

Зазначимо, що Насібов — срібний призер Ігор у Токіо-2020, що відбулися у 2021 році через пандемію коронавірусу. Тож майбутній олімпійський фінал стане для нього другим у кар'єрі.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який також проведе півфінальну сутичку, але у ваговій категорії до 87 кілограмів.

Наразі в медальній скарбничці України у Парижі-2024 сім нагород: два золота, два срібла та три бронзи. Ще одну медаль гарантовано отримає боксер Олександр Хижняк, який сьогодні проведе фінальний бій проти казахстанця Нурбека Оралбая.

Чемпіон проводить текстову трансляцію 12-го змагального дня Олімпіади-2024.