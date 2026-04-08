Лідер збірної України пропустить чемпіонат Європи-2026

Лідер чоловічої збірної України з греко-римської боротьби Парвіз Насібов пропустить чемпіонат Європи 2026 року заради кращої підготовки до чемпіонату світу.

Про це повідомляє Суспільне спорт.

"Тренерський штаб вирішив, що буде правильно, якщо я буду далі продовжувати підготовку до наступних змагань. Дуже хочу на ЧС-2026. У мене немає медалі з чемпіонату світу на дорослому рівні. Тому дуже вірю і сподіваюся, що зможу здобути", – заявив Насібов.

Замість Насібова Україну на ЧЄ-2026 (20 – 26 квітня, Тирана) у ваговій категорії до 72 кг представить Дмитро Васильєв, для якого це буде дебютний чемпіонат Європи на дорослому рівні.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 24 жовтня до 1 листопада в Манамі (Бахрейн).

Насібов – срібний призер Олімпіади-2024, на чемпіонатах Європи завоював дві бронзи.