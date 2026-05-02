Беленюк і Насібов проведуть дебютні поєдинки в ММА

Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк дебютує в ММА на турнірі в Києві.

Український борець греко-римського стилю з'явився в промо-відео від організаторів нової ліги Arena.

Бійцівський вечір відбудеться в київському Палаці спорту 11 липня. У тому ж івенті дебютує призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов. Також поєдинок у стійці проведе боєць на голих кулаках Бовар Ханаков. У програмі заявлено повернення в ММА братів Парубченків.

Нагадаємо, що Жан Беленюк оголосив про завершення спортивної кар'єри після Олімпіади-2024, де він став бронзовим призером. На рахунку борця також "золото" Токіо-2020 і "бронза" Ріо-2016.

Нещодавно 34-річний спортсмен потрапив до складу національної збірної України з греко-римської боротьби на 2026 рік. Згодом Беленюк підтвердив відновлення кар'єри, натякнувши на виступ на Олімпіаді-2028 у Лос-Анджелесі.