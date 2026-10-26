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Насібов програв сутичку за бронзу ЧС-2026

Олександр Булава — 26 жовтня 2026, 18:58
Насібов програв сутичку за бронзу ЧС-2026
Парвіз Насібов
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Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов зупинився за крок від нагороди чемпіонату світу-2026 у категорії до 72 кг, програвши сутичку за бронзу.

Шлях до малого фіналу Насібов розпочав із двох впевнених перемог. У 1/16 фіналу українець розгромив представника Гватемали Алехандро Варелу - 8:0, а в наступному раунді здолав вірменина Ашота Хачатряна - 9:0. Проте у чвертьфіналі український борець поступився угорцю Кріштіану Ванці з рахунком 0:3.

Після поразки Насібов отримав шанс поборотися за нагороду через втішні сутички. Там він переміг чилійця Нестора Алманзу - 5:0, що дозволило йому вийти до поєдинку за бронзу. Однак у вирішальній сутичці українцю не вдалося здолати Лурі Ломадзе (3:4) та посів підсумкове п'яте місце.

Раніше українка Олександра Рибак стала бронзовою призеркою чемпіонату світу U-20 з боротьби, який проходив у Братиславі.

Парвіз Насібов

Парвіз Насібов

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