Маррей завершив кар'єру, не вигравши Олімпіаду в парному розряді

Британський тенісист Енді Маррей (117) провів останній матч у кар'єрі після поразки у чвертьфіналі парного розряду Олімпійських ігор-2024.

Маррей у парі з Деніелем Евансом поступився американцям Тейлору Фріцу та Томмі Полу. Гра тривала 1 годину 17 хвилин та завершилася у двох сетах — 6:2, 6:4.

Британська пара двічі подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнта.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Парний розряд

1/4 фіналу, 1 серпня

Тейлор Фрік/Томмі Пол (США) — Енді Маррей/Деніель Еванс (Велика Британія) 6:2, 6:4

📣 𝓐𝓷-𝓭𝔂! 𝓐𝓷-𝓭𝔂! 𝓐𝓷-𝓭𝔂!



The crowd chant Andy Murray's name and give him a standing ovation as he says farewell to tennis ❤️#Paris2024 pic.twitter.com/mqIs4cacnp — Eurosport (@eurosport) August 1, 2024

Напередодні Олімпіади Маррей знявся з одиночного розряду Ігор у Парижі, щоб зосередитися на парних змаганнях.

Нагадаємо, Енді оголосив про завершення кар'єри після Олімпіади-2024. Раніше він знявся з Вімблдонського турніру-2024, через реабілітацію після травми.

Зазначимо, що Маррей є єдиним в історії дворазовим олімпійським чемпіоном в одиночному розряді (2012 та 2016). Також британець є триразовим переможцем турнірів Grand Slam (US Open-2012, Вімблдон-2013, Вімблдон-2014).

Раніше українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок поступились іспанському дуету Крістіна Букси та Сари Соррібес-Тормо у чвертьфіналі тенісного турніру в парному розряді.