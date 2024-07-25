Третього золота не буде: видатний тенісист знявся з одиночного турніру на Олімпіаді

Видатний британський тенісист Енді Маррей вирішив не брати участь в одиночному турнірі Олімпійських ігор-2024 у Парижі.

Про це експерша ракетка світу заявив у інтерв'ю BBC.

Маррей аргументував це рішення бажанням зосередитися на змаганнях у парному розряді, де він виступить разом із Деном Евансом.

"Олімпійські ігри були неймовірно особливими для мене, і з ними пов'язані дивовижні спогади на корті, особливо в Лондоні. Я щасливий, що зможу зробити це ще раз. Це прикро (не грати в одиночному розряді) — я тренувався, щоб бути готовим грати в обох, але я стаю трохи старшим, тому стає важче відновлюватися після травм. У мене закінчився час. Ми з Деном взяли на себе зобов'язання один перед одним, і саме це буде нашим пріоритетом. Це дає команді та нам найкращу можливість здобути медаль", — сказав Маррей.

Нагадаємо, Енді оголосив про завершення кар'єри після Олімпіади-2024. Раніше він знявся з Вімблдонського турніру-2024, через реабілітацію після травми.

Зазначимо, що Маррей є єдиним в історії дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді (2012 та 2016). Також британець є триразовим переможцем турнірів Grand Slam.