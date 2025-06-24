Енді Маррей отримає статую на Вімблдоні

У 2027 році на території Всеанглійського клубу з’явиться статуя легендарного тенісиста Енді Маррея.

Про це пише Independent.

Голова Вімблдонського турніру Деббі Джеванс розповіла, що ідея встановити пам’ятник народилася після емоційного прощального матчу Енді на Центральному корті у 2024 році. Організатори також надихнулися прикладом Рафаеля Надаля, який отримав меморіальну табличку на Ролан Гаррос.

Маррей – перший британець за 77 років, який виграв Вімблдон у чоловічому одиночному розряді. Пам’ятник відкриють до 150-річного ювілею турніру.

Він двічі тріумфував на Вімблдоні: у 2013 та 2016 роках, а завершив кар’єру після участі у своїй п’ятій Олімпіаді.

Також Маррей – колишня перша ракетка світу, переможець трьох турнірів Grand SLam, Кубка Девіса та фіналу Світового туру ATP.

Раніше стало відомо, що Новак Джокович вирішив продовжити співпрацю з Марреєм.