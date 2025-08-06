У віці 25 років раптово помер футболіст Зорі

6 серпня обірвалося життя півзахисника Зорі Володимира Білоцерковця.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

"Футбольний клуб Зоря висловлює щирі співчуття близьким і родичам гравця. Ми всі запам’ятаємо його як професіонала, добру та чуйну людину. Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира", – йдеться у повідомленні.

Про причини смерті 25-річного футболіста наразі інформації немає. Окрім Зорі, Білоцерковець виступав за Інгулець та запорізький Металург.

Зауважимо, що це не перший гравець луганчан, який помирає у молодому віці. 14 вересня 2013 року внаслідок хвороби помер 25-річний півзахисник Максим Білий. А 8 березня 2015 року від травм, отриманих під час ДТП загинув нападник Зорі Павло Худзік.

12 лютого 2023 року захисник Олег Данченко пережив інфаркт під час тренування. На щастя, футболіста вдалося врятувати.

Раніше пішов із життя бронзовий призер юнацького Євро-1969 та батько Олександра Рикуна.