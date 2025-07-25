Дворазовий переможець Вімблдона записався на уроки іншого виду спорту після поразки від 5-річного сина

Колишній №1 рейтингу ATP Енді Маррей записався на курси зі шахів після поразки від свого 5-річного сина Тедді.

Про це повідомляє Express.co.uk.

"Тедді почав грати в шахи кілька місяців тому, і він уже може перемогти свого тата, дідуся та дядька", – сказала Джудді Маррей, матір колишнього тенісиста.

Тедді розпочав займатися шахами два місяці тому. Енді приємно здивований рівнем гри сина, тому хоче бути з ним на рівні, щоб вдома грати разом і показувати конкуренцію.

За кар'єру Маррей тріумфував на Вімблдоні: у 2013 та 2016 роках, а завершив кар’єру після участі у своїй п’ятій Олімпіаді.

Також Маррей – колишня перша ракетка світу, переможець трьох турнірів Grand SLam, Кубка Девіса та фіналу Світового туру ATP.