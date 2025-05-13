Джокович закінчив свою співпрацю з Марреєм

24-разовий переможець турнірів Grand Slam сербський тенісист Новак Джокович звільнив з посади свого тренера триразового чемпіона мейджорів британця Енді Маррея.

Про це повідомив сам Джокович у соціальній мережі Х.

"Дякую тобі, тренере Енді, за всю важку роботу, веселощі та підтримку в останні шість місяців як на корті, так і за його межами. Мені дуже сподобалося те, як ми зміцнили нашу дружбу", – написав легендарний серб.

У листопаді 2024 року стало відомо про те, що Джокович на деяких турнірах виступатиме під керівництвом Маррея. Їхня співпраця мала тривати до Australian Open-2025, однак продожилася й після змагання.

Зазначимо, що за ці 6 місяців Джокович не виграв жодного турніру АТР.

Нагадаємо, що у своїх останніх матчах Новак Джокович поступився Якубу Меншику в фіналі хардового Мастерсу в Маямі, а потім програв на старті двох грунтових змагань АТР 1000: Алехандро Табіло у Монте-Карло та Маттео Арнальді у Мадриді. Перед Ролан Гаррос серб виступить на змаганні серії АТР 250 у Женеві.