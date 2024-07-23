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Маррей оголосив про завершення кар'єри після Олімпіади-2024

Андрій Яросименко — 23 липня, 14:12
Маррей оголосив про завершення кар'єри після Олімпіади-2024

Експерша ракетка світу Енді Маррей оголосив про завершення своєї кар'єри після Олімпійських ігор-2024.

Про це він написав у соцмережі X.

"Прибув до Парижа на свій останній в житті тенісний турнір. Змагання за Велику Британію були, безумовно, найбільш пам'ятними тижнями в моїй кар'єрі, і я надзвичайно пишаюся тим, що зможу зробити це востаннє!", — написав Енді.

Маррей дебютував у 2005 році. За свою кар'єру він завоював 46 титулів в одиночному розряді, та 3 в парному. Він став першим британським тенісистом, який виграв Гранд Слем у Відкриту еру, та першим представником Великої Британії з 1936 року, що переміг на Вімблдоні. Також Маррей єдиний дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді серед чоловіків.

Раніше він знявся з Вімблдонського турніру-2024, через реабілітацію після травми.

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Енді Маррей

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