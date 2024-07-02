Експерша ракетка світу знявся з одиночного розряду на Вімблдоні

Колишня перша ракетка світу Енді Маррей (АТР 113) знявся з Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє BBC Sport.

Причиною стала недавня операція з видалення кісти біля спинного мозку.

Британський тенісист мав зіграти проти представника Чехії Томаша Махача, але відмовився від участі. Натомість спортсмен планує виступити у парному розряді разом зі своїм братом Джеймі Марреєм.

Нагадаємо, 36-річний британський тенісист є переможцем Відкритого чемпіонату США (2012 р.) та двічі тріумфував на Вімблдоні (2013, 2016 роки). Також він Єдиний в історії дворазовий олімпійський чемпіон в одиночному розряді (2012 та 2016 роки).