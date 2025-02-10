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Джокович вирішив продовжити співпрацю з Марреєм

Олег Дідух — 10 лютого 2025, 20:40
Джокович вирішив продовжити співпрацю з Марреєм
Енді Маррей
Getty Images

Зірковий сербський тенісист Новак Джокович (№7 АТР) вирішив продовжити співпрацю зі своїм тренером, легендарним Енді Марреєм, щонайменше до Вімблдону.

Про це повідомляє The Times.

Джокович почав працювати з експершою ракеткою світу в процесі підготовки до сезону 2025 року. Спочатку планувалося, що співпраця сторін завершиться після Australian Open-2025 (12 – 26 січня).

Проте тепер сторони вирішили працювати разом до Вімблдону-2025, який відбудеться з 30 червня до 13 липня. На Australian Open-2025 Джокович добрався до півфіналу, де знявся з матчу проте Саші Звєрєва після програного першого сету.

Маррей в якості гравця двічі вигравав Вімблдон – у 2013 і 2016 роках. У 2013 році він обіграв у фіналі саме Джоковича, який ставав переможцем головного трав’яного турніру сім разів.

Раніше Джокович назвав точні терміни повернення на корт після травми.

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