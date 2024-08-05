Ус не змогла пройти у півфінал каяк-кросу на Олімпіаді-2024

Українська слаломістка Вікторія Ус не змогла пробитися у півфінал каяк-кросу на Олімпійських іграх 2024.

Українка стала третьою у чвертьфінальному запливі, чого недостатньо аби пройти у півфінал, куди потрапляють лише перші дві позиції. Зазначимо, що Ус йшла другою протягом всієї дистанції, але під кінець її заблокувала бразилійка Анна Сатіла, яка на старті змагання сильно відставала від своїх суперниць, та мала довгу боротьбу із перешкодами.

На цьому виступи українки на Олімпіаді-2024 завершені. Раніше Ус не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці. Для Вікторії Ігри-2024 стали третіми поспіль. У Ріо-2016 році вона пройшла до півфіналу в байдарці-одиночці, а на Олімпіаді-2020 в Токіо (пройшла у 2021 році) фінішувала в топ-8 на байдарці та каное.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.