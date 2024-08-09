Лузан та Рибачок вийшли у фінал у каное-двійці на 500 метрів

Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вийшли до фіналу в каное-двійці на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Українки фінішували третіми, поступившись канадкам та угоркам. Час української пари склав 1:55,62 хвилини. Фінал змагань відбудеться сьогодні, о 13:40 за київським часом.

Зазначимо, що Лузан та Рибачок є чинними срібними призерками Олімпіади-2020 (відбулася у 2021 році) у цій дисципліні. Також на Іграх-2020 у Токіо Людмила здобула бронзу в каное-одиночці на дистанції 200 метрів. Півфінал за участі українських спортсменок відбудеться у п'ятницю, 9 серпня.

Раніше обидві українки здобули путівку у півфінал Олімпійських ігор-2024 у каное-одиночці.

Обидві представниці України фінішували першими у своїх чвертьфінальних заїздах. Рибачок подолала дистанцію 200 метрів за 47.11 секунди, а Лузан — за 47.42.

Напередодні Олег Кухарик та Ігор Трунов не змогли пройти у півфінал чоловічої байдарки-двійки слаломістка. Також Вікторія Ус не пройшла у півфінал каяк-кросу, попри те, що всю дистанцію йшла другою. Раніше вона не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.