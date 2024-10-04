Олімпійське трико Насібова продали на благодійному аукціоні за велику суму

Трико борця греко-римського стилю Парвіза Насібова, в якому він виступав на Олімпійських іграх 2024, продали на благодійному аукціоні за 500 тисяч гривень.

Про це борець повідомив у своєму Instagram.

"Аукціон завершено! Моє трико викуплене за 500 тисяч гривень. Вітаю переможця і дуже вдячний всім, хто долучився. Радий бути корисним нашим воїнам", – написав Насібов.

Зазначимо, Насібов є дворазовим срібним призером Олімпійських ігор. Перше срібло він здобув на Олімпіаді-2020, що відбулася у 2021 році через пандемію коронавірусу, а друге завоював на Іграх-2024 у Парижі.

Нагадаємо, українські спортсмени та спортсменки активно займаються благодійністю та підтримують українську армію. Напередодні Ольга Харлан на аукціоні благодійного фонду Сергія Притули продала свою шаблю, завдяки якій, українська команда фехтувальниць здобула золоту медаль на Олімпійських іграх 2024.

Також благодійністю займається легкоатлетка та чемпіонка Ігор-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх. Вона пожертвувала 1 мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова, переказала значну суму для українських зоозахисників, а також задонатила 500 тисяч гривень благодійному фонду "Янголи Азову".