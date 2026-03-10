Джейк Пол подарував своїй коханій авто за 500 тисяч доларів на честь тріумфу на Олімпіаді

Американський блогер і боксер Джейк Пол вирішив оригінально привітати свою наречену Ютта Лердам з неймовірним виступом на зимових Олімпійських іграх 2026.

Після тріумфу спортсменки він подарував їй розкішний позашляховик Bentley Brabus G-Class вартістю близько 500 тисяч доларів.

Сам Пол опублікував відео вручення подарунка у своєму Instagram і підписав його жартівливою фразою:

"Тільки найкраще для моєї королеви. Вона важко працювала заради золота і срібла, тому я подарував їй бронзовий G-Wagon".

Нагадаємо, Лердам стала олімпійською чемпіонкою на 1000 м, а також здобула срібло на 500-метрівці.

Під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.

Також нідерландка виставила на аукціон свій костюм після тріумфу на Олімпіаді, який пішов з молотка за 195 тисяч євро,

Раніше повідомлялося, що за свої виступи на Іграх-2026 Ютту нагородили лицарським титулом на батьківщині.