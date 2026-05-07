Незручний фейл у прямому ефірі: у ексгравця Порту раптово заграла мелодія з PornHub
Колишній футболіст Порту Хорхе Амарал став героєм курйозного моменту під час прямого ефіру.
Під час телевізійної трансляції у студії раптово пролунала добре впізнавана мелодія із заставки PornHub.
Амарал миттєво зрозумів, що сталося, після чого помітно зніяковів перед камерами.
Незручний епізод швидко розлетівся соцмережами та викликав хвилю жартів серед уболівальників.
