Перевищила показник Роналду: Лердам за рекордну суму продала костюм, в якому виграла золото на Олімпіаді

Костюм, у якому нідерландська зірка ковзанярського спорту Ютта Лердам виграла олімпійське золото в Мілані, продали на аукціоні за неймовірні 195 тисяч євро.

Саме в цьому помаранчевому комбінезоні Лердам тріумфувала на дистанції 1000 метрів, встановивши олімпійський рекорд і розплакавшись після фінішу. Продаж організувала платформа MatchWornShirt, і ціна злетіла з 3000 до майже 200 тисяч євро за лічені години.

Таким чином було побито попередній рекорд сайту, який належав Кріштіану Роналду. Його футболка з матчу Португалія – Угорщина 2025 року пішла з молотка майже за 63 тисячі євро.

Варто зазначити, що всі кошти від продажу екіпірування спортсменів збірної Нідерландів спрямують у дитячі спортивні клуби, де вони розпочинали кар'єру.

Зокрема, частину суми отримає клуб IJsvereniging Pijnacker, у якому Лердам тренувалася в дитинстві. Там уже заявили, що ці гроші дозволять залучити ще більше дітей до ковзанярства.

Нагадаємо, під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.

За свій вдалий виступ на Олімпіаді Ютту нагородили лицарським титулом на батьківщині.

Раніше стало відомо, що зіркова нідерландська ковзанярка отримає лише 30 тисяч євро від Олімпійського комітету Нідерландів за золоту медаль на Іграх-2026.