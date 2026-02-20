Наречена Джейка Пола виставила на аукціон свій костюм, в якому виграла золото на Олімпіаді

Зірка ковзанярського спорту Ютта Лердам виставили на аукціон свій костюм після тріумфу на Зимових Олімпійських іграх.

27-річна нідерландка стала однією з головних героїнь Ігор у Мілані та Кортіні, здобувши золото на дистанції 1000 метрів із новим олімпійським рекордом, а також срібну нагороду.

Тепер той самий костюм став ще й предметом торгів. Олімпійська збірна Нідерландів виставила його на онлайн-аукціон. Наразі ставка вже перевищила 3 тисячі євро, і до завершення торгів залишаються лічені дні.

Виручені кошти підуть на підтримку місцевих спортивних клубів, де починали свою кар'єру нідерландські атлети. До ініціативи долучилися й інші спортсмени: наприклад, ковзанярка Фемке Кок передала свій костюм на користь клубу De Kluners у Вейн'євуде.

Нагадаємо, шлях до тріумфу в Ютти був не безхмарним. Ще до початку Ігор Лердам розкритикували за "поведінку діви". Колишній футболіст збірної Нідерландів Йохан Дерсен публічно засудив її за переліт до Італії приватним джетом замість подорожі разом із командою.

Він назвав її поведінку неприйнятною та заявив, що країна "втомилася від її зірковості". Ситуацію загострило й те, що Лердам пропустила церемонію відкриття, спостерігаючи за нею з ліжка, поки партнери по збірній крокували стадіоном.

Також зазначимо, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.