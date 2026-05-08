Фейл потрапив у прямий ефір: бол-гьорл жорстко впала обличчям на бейсбольному матчі

Курйозний момент стався під час матчу MLB між Сан-Франциско Джайантс та Сан-Дієго Падрес.

У восьмому інінгу гравець Джайантс Брайс Елдрідж вибив фол уздовж першої бази, після чого м'яч відлетів у правий аутфілд.

Бол-гьорл господарів кинулася за сувеніром для фанатів, однак після того, як підібрала м'яч, невдало перечепилася і жорстко впала обличчям просто на очах у всього стадіону.

Ball woman takes a tumble pic.twitter.com/fFvQcqVSaR — Jomboy Media (@JomboyMedia) May 6, 2026

Епізод одразу потрапив у телевізійну трансляцію з Oracle Park. Коментатори матчу Майк Круков і Дуейн Кайпер спочатку занепокоїлися через падіння, але вже за кілька секунд аплодували дівчині, коли та підвелася та з посмішкою відреагувала на власний фейл.

Сам матч склався для Джайантс невдало. Команда поступилася з рахунком 5:10, а стартовий пітчер Логан Вебб пропустив шість ранiв за чотири інінги.

