Фанати зірвали матч Копа Лібертадорес

Вболівальники колумбійського Індепендьєнте Медельїн зірвали проведення матчу Копа Лібертадорес-2025/26 проти чинних чемпіонів турніру, Фламенго.

Про це повідомляє пресслужба бразильського клубу.

Матч четвертого туру групового етапу Копа Лібертадорес Індепендьєнте Медельїн мав відбутися у ніч з 7 на 8 травня, початок був запланований на 03:30 за київським часом.

Утім, футболісти встигли зіграти лише 2 хвилини, після чого матч перервали через безпорядки на трибунах. Фанати господарів почали масово кидати на поле сторонні предмети та застосовувати піротехнічні засоби, що призвело до локальної пожежі на трибунах.

The Independiente Medellin vs Flamengo match was postponed after Independiente Medellin fans protested against the club's owners.



Суддя ухвалив рішення зупинити матч, футболістів негайно евакуювали у підтрибунне приміщення. Попри численні спроби стабілізувати обстановку, відновити поєдинок так і не вдалося.

Індепендьєнте загрожують серйозні дисциплінарні санкції, включно з технічною поразкою та домашніми матчами за пустих трибун. Така поведінка фанатів була акцією протесту проти клубного керівництва.