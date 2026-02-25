Зіркова ковзанярка та наречена Джейка Пола стала лицаркою після успіхів на Олімпіаді

Зіркова нідерландська ковзанярка Ютта Лердам отримала престижну відзнаку після тріумфу на Олімпійських іграх-2026.

За видатні досягнення Лердам була удостоєна Орденом Оранських-Нассау – однієї з найпочесніших державних відзнак Нідерландів. Ця нагорода фактично надає їй лицарський статус і вручається від імені королівської родини.

Церемонія відбулася у палаці Гейс-тен-Бос в Гаазі. Разом із Юттою нагороди отримали й інші представники олімпійської команди Нідерландів.

Спортсменка поділилася фото медалі зі своїми підписниками в Instagram, підписавши:

"Сьогодні стала лицаркою Ордену Оранських-Нассау. Велика честь".

Нагадаємо, 27-річна спортсменка виборола золото на дистанції 1000 метрів, встановивши новий олімпійський рекорд, а також здобула срібло на 500-метрівці, де поступилася співвітчизниці Фемке Кок.

Під час Ігор з'явилася інформація, що завдяки медальному успіху Лердам може заробити восьмизначну суму. Лише коротка поява логотипу Nike після перемоги потенційно принесла їй близько мільйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Ютта виставила на аукціон свій костюм після тріумфу наЗимових Олімпійських іграх.