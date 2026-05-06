Святкування року: у канадській лізі форвард показав свою візитку рієлтора після забитого голу

Богдан Войченко — 6 травня 2026, 15:02
Нападник Інтер Торонто Томаш Скублак влаштував одне з найоригінальніших святкувань голу за останній час.

У матчі проти Атлетіко Оттава форвард оформив дубль та допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Однак головним хайлайтом став не лише його виступ, а й реакція після забитого м'яча.

Після одного з голів Скублак підбіг до камери та несподівано показав власну візитівку рієлтора.

Такий креатив миттєво розлетівся соцмережами та викликав хвилю жартів серед уболівальників.

Раніше повідомлялося, що африканський футболіст відзначився шаленим голом ударом через себе, претендуючи на Премію Пушкаша.

