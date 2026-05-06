Святкування року: у канадській лізі форвард показав свою візитку рієлтора після забитого голу

Нападник Інтер Торонто Томаш Скублак влаштував одне з найоригінальніших святкувань голу за останній час.

У матчі проти Атлетіко Оттава форвард оформив дубль та допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 4:1.

Однак головним хайлайтом став не лише його виступ, а й реакція після забитого м'яча.

Після одного з голів Скублак підбіг до камери та несподівано показав власну візитівку рієлтора.

Такий креатив миттєво розлетівся соцмережами та викликав хвилю жартів серед уболівальників.

