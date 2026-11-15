Свідрак здобув бронзу на етапі Гран-прі в Загребі

Український дзюдоїст Михайло Свідрак став бронзовим призером етапу Гран-прі в хорватському Загребі у ваговій категорії до 81 кг.

У поєдинку за бронзову нагороду Свідрак переміг француза Арно Арегбу іппоном за 1 хвилину 45 секунд до завершення сутички.

На шляху до медального поєдинку українець здобув три перемоги поспіль, здолавши бразильця Габріеля Фалькао, француза Альфа Омара Джало та італійця Джілберто Кардосо.

У півфіналі Свідрак зустрівся з узбекистанцем Муроджоном Юлдашевим, призером чемпіонатів світу та Азії, якому поступився.

Для 26-річного українця ця нагорода стала першою на турнірах серії Гран-прі у 2026 році та четвертою в кар'єрі. Раніше він здобував бронзові медалі у Гвадалахарі (2025) та Загребі (2023), а також срібло в Лінці (2023).

Нагадаємо, напередодні Хазар Гейдаров став переможцем змагань з дзюдо у ваговій категорії до 66 кг на Юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі.