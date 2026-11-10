Білодід показала атмосферні фото з Нью-Йорка: дзюдоїстка насолоджується осінню в США

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася новою серією світлин зі свого американського турне.

Цього разу спортсменка показала, як проводить час у Нью-Йорку, насолоджуючись атмосферою осіннього мегаполіса.

Кадрами Білодід поділилася на своїй сторінці в Instagram. На фотографіях українка демонструє моменти прогулянки містом та яскраві враження від перебування у США.

"Осінній Нью-Йорк такий особливий", – підписала публікацію Дар'я.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Раніше головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо пояснила відсутність Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.