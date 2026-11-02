Відчув цю ауру: Гейдаров поділився емоціями від "золота" Юнацької Олімпіади

Український дзюдоїст Хазар Гейдаров підсумував свою перемогу на Юнацькій Олімпіаді-2026.

Емоції спортсмена передає Суспільне Спорт.

"Відчуваю зараз щастя, легкість у собі. Відчував підтримку, дуже вдячний усім. Поки що я не усвідомлюю нічого, але дуже щасливий. Приїхав сюди, зайшов на татамі та відчув цю ауру, атмосферу. Підходили до мене з делегації і кажуть: "Сьогодні твій день буде, ти переможеш". Я подякував за підтримку, і так і сталося, що переміг", – розповів Гейдаров.

Також дзюдоїст поділився планами на найближче майбутнє після перемоги.

"Буду виїжджати вже у понеділок зранку, додому їхати із золотою нагородою. Дуже вдячний, хочу побачити свою родину та їхню реакцію, коли вже приїду додому, їхні посмішки. Далі трошки відпочину – і знову за роботу", – додав Гейдаров.

Нагадаємо, дзюдоїст напередодні здобув першу золоту медаль для України на Юнацьких ОІ, здолавши Анеса Маті в категорії до 66 кг.

Напередодні збірна України здобула перші медалі на чемпіонаті Європи-2026 U-23 з дзюдо, який проходить в Італії.

Раніше українець Антон Савицький здобув бронзову медаль Grand Slam Abu-Dhabi 2026 в категорії до 100 кг.