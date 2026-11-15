Савицький здобув "золото" на етапі Гран-прі в Загребі, Балєвський став бронзовим призером

Український дзюдоїст Антон Савицький виграв золоту медаль етапу Гран-прі в хорватському Загребі у ваговій категорії до 100 кг.

У фінальній сутичці він переміг представника Угорщини Жомбора Вега.

Для Антона це вже другий золотий тріумф на загребському татамі. У 2024 році він уперше в кар'єрі виграв турнір серії Grand Prix саме в столиці Хорватії.

Водночас його земляк Євген Балєвський здобув "бронзу" у категорії понад 100 кг, здобувши перемогу у втішній сутичці проти представника Азербайджана.

Саме тут у 2021 році він виборов свою першу бронзову медаль на турнірах серії Grand Prix, а у 2024 році зупинився за крок до нагороди, посівши п'яте місце.

Нагадаємо, раніше бронзову медаль у категорії до 81 кг здобув Михайло Свідрак.