Савицький здобув "золото" на етапі Гран-прі в Загребі, Балєвський став бронзовим призером
Антон Савицький
Федерація дзюдо України
Український дзюдоїст Антон Савицький виграв золоту медаль етапу Гран-прі в хорватському Загребі у ваговій категорії до 100 кг.
У фінальній сутичці він переміг представника Угорщини Жомбора Вега.
Для Антона це вже другий золотий тріумф на загребському татамі. У 2024 році він уперше в кар'єрі виграв турнір серії Grand Prix саме в столиці Хорватії.
Водночас його земляк Євген Балєвський здобув "бронзу" у категорії понад 100 кг, здобувши перемогу у втішній сутичці проти представника Азербайджана.
Саме тут у 2021 році він виборов свою першу бронзову медаль на турнірах серії Grand Prix, а у 2024 році зупинився за крок до нагороди, посівши п'яте місце.
Нагадаємо, раніше бронзову медаль у категорії до 81 кг здобув Михайло Свідрак.