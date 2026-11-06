Вісім країн заявили про бойкот матчей з Росією на ЧС-2027

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.

З приводу цього рішення висловив обурення Фінський хокейний союз, який заявив, що не вбачає підстав для повернення російських хокеїстів на міжнародну арену.

Нагадаємо, світова першість у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року.

Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.