Вісім країн заявили про бойкот матчей з Росією на ЧС-2027
Чехія, Фінляндія та ще низка країн оголосили бойкот майбутнім матчам зі збірною Росії на чемпіонаті світу 2027 року з хокею.
Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.
"Дедалі більше країн відмовляються грати проти російських хокейних збірних і запроваджують власні обмеження. Вдячні партнерам за відстоювання принципової позиції, попри рішення Спортивного арбітражного суду щодо повернення росіян до міжнародних змагань.
Вісім країн – Чехія, Фінляндія, Данія, Швеція, Франція, Австрія, Норвегія, Латвія – вже заявили про відмову від матчів проти російських збірних. Канада, яка прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027, заявила, що не допустить російську збірну до участі в турнірі", – повідомив Бідний.
Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань.
З приводу цього рішення висловив обурення Фінський хокейний союз, який заявив, що не вбачає підстав для повернення російських хокеїстів на міжнародну арену.
Нагадаємо, світова першість у чоловічому елітному дивізіоні відбудеться в Німеччині з 14 до 30 травня 2027 року.
Збірна України вперше за 20 років гратиме в елітному дивізіоні. "Синьо-жовті" потрапили в групу A, де їхніми суперниками будуть Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Німеччина, Латвія, Австрія та Словенія.
Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.