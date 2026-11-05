На війні з Росією загинув уболівальник Динамо

На фронті обірвалося життя військовослужбовця В'ячеслава "Доктора" Околот-Радомського, який був уболівальником футбольного клубу Динамо Київ.

Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.

Чоловік служив у 153-й Механізованій бригаді та мав звання капітана. Він загинув 2 листопада 2026 року.

"В'ячеслав був відомим в нульових серед фанатів Динамо як Слава "Доктор", був в першому складі HTF. Вічна слава тобі, брате!", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра та збірної України Роман Максимюк загинув під час виконання завдання на Покровському напрямку.