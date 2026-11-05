На війні з Росією загинув уболівальник Динамо
На фронті обірвалося життя військовослужбовця В'ячеслава "Доктора" Околот-Радомського, який був уболівальником футбольного клубу Динамо Київ.
Про це повідомляє WBC Ультрас Динамо.
Чоловік служив у 153-й Механізованій бригаді та мав звання капітана. Він загинув 2 листопада 2026 року.
"В'ячеслав був відомим в нульових серед фанатів Динамо як Слава "Доктор", був в першому складі HTF.
Вічна слава тобі, брате!", – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра та збірної України Роман Максимюк загинув під час виконання завдання на Покровському напрямку.