Внаслідок ракетного удару пошкоджень зазнав Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного

Внаслідок чергового ракетного удару російських віськових по Україні пошкоджень зазнав Олімпійський фаховий коледж ім. Івана Піддубного.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Руйнувань зазнали вхідна частина центрального корпусу та фоє легкоатлетичного манежу. На щастя, загиблих чи постраждалих внаслідок цього удару немає.

"Перебуваю на зв'язку з адміністрацією закладу, спільно працюватимемо над відновленням, щоб студенти якнайшвидше повернулися до повноцінного навчання і тренувань. Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі, зокрема по закладах, де навчаються й тренуються діти та молодь", – резюмував Бідний.

Фото Матвія Бідного

Фото Матвія Бідного

Нагадаємо, напередодні ввечері Росія атакувала Київ балістичними ракетами: одна людина загинула, понад 10 постраждалих, пошкоджень зазнали медзаклад та гуртожиток.

Згодом стало відомо про влучання ракети у Південний міст, який довелось перекрити.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили ракетою по льодовій арені у Києві. Після цього Москву оголосили господаркою майбутнього чемпіонату світу з важкої атлетики.