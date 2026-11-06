IIHF не ухвалила рішення щодо повернення росіян у світовий хокей – російські ЗМІ

Міжнародна федерація хокею не змогла ухвалити рішення щодо повернення росіян до змагань.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Засідання Ради IIHF відбулись 2, 3 та 5 листопада, але функціонери попри тривалі обговорення не ухвалили жодних рішень.

Як зазначив співрозмовник російського ТАСС, розуміння ситуації та можливого розвитку подій наразі немає.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

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IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.