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ЗСУ ліквідували російського учасника Олімпіад у Пекіні та Лондоні

Олексій Мурзак — 21 жовтня 2026, 20:43
ЗСУ ліквідували російського учасника Олімпіад у Пекіні та Лондоні
Сергій Кучеров
ТАСС

На війні проти України було ліквідовано російського велогонщика на треку Сергія Кучерова.

Про загибель спортсмена повідомила Федерація велоспорту Тульської області, передає ТАСС.

Російська федерація велоспорту раніше оголосила про смерть Кучерова, не уточнивши її обставин. Де саме він загинув і в якому підрозділі служив, не повідомляється. Йому було 46 років.

Кучеров виступав у трековому велоспорті та представляв збірну Росії з 2001 року. Він брав участь у двох Олімпійських іграх: у Пекіні-2008 команда посіла 12-те місце в командному спринті, а в Лондоні-2012 –сьоме.

Також Кучеров ставав чемпіоном Росії та перемагав на етапі Кубку світу в Пекіні.

Нагадаємо, наприкінці вересня Збройні сили України ліквідували чемпіона Європи з важкої атлетики серед юніорів Сослана Гаглоєва.

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