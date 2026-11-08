Збірна Швейцарії U-20 відмовилася грати з росіянами на молодіжному чемпіонаті світу

Швейцарський хокейний союз оголосив, що молодіжна збірна країни U-20 не гратиме матчі з представниками Росії на чемпіонаті світу 2027 року через війну в Україні.

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Як уже повідомлялося у четвер, 5 листопада 2026 року, Швейцарський хокейний союз спочатку вирішив дочекатися подальших рішень Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF). Тепер, коли IIHF розпочала перші кроки з виконання рішення CAS, ситуація була знову всебічно проаналізована з урахуванням поточних подій. У цей процес, окрім відповідних органів Швейцарського хокейного союзу, були залучені також зацікавлені сторони швейцарського хокею. На цій підставі Рада директорів Швейцарського хокейного союзу ухвалила рішення, що з огляду на триваючий конфлікт в Україні та поточні обставини швейцарська національна збірна U-20 не гратиме проти російської національної збірної U-20 на майбутньому чемпіонаті світу" – йдеться у заяві.

Водночас у заяві зазначається, що це не відмова від участі на молодіжній світовій першості, а виключно рішення не грати зі збірною РФ на турнірі.

"Це рішення категорично не слід ототожнювати з відмовою від участі у чемпіонаті світу серед юніорів IIHF 2027 року. Швейцарська національна збірна U-20 залишається налаштованою взяти участь у турнірі в Едмонтоні. Рішення стосується виключно матчу з Росією".

Зазначимо, що молодіжний чемпіонат світу-2027 прийматиме Канада, проте нещодавно місцевий прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що його країна не дозволить Росії взяти участь на турнірі. Змагання триватимуть з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027 року.

Нагадаємо, раніше Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав Міжнародну федерацію хокею на льоду (IIHF) повернути російські збірні до світових змагань. Після цього низка країн оголосила про наміри бойкотувати матчі проти національної команди країни-агресорки на чемпіонаті світу 2027 року.

IIHF згодом також випустила заяву, у якій стверджує, що досі продовжує виступати проти участі представників РФ на міжнародній арені.

Раніше повідомлялося, що українці можуть втратити місце на майбутньому чемпіонаті світу через повернення росіян. Утім, колишній віцепрезидент IIHF Калерво Куммола запевнив, що ніхто не наважиться виключити Україну зі змагань.