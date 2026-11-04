IIHF: Виклики, які створює повернення Росії, були суттєво недооцінені

Міжнародна федерація хокею на льоду (IIHF) прокоментувала рішення ряду країн бойкотувати матчі проти Росії після допуску росіян до міжнародних змагань.

Текст заяви наводить пресслужба IIHF.

"Після нещодавнього засідання Ради IIHF продовжує зберігати свою незгоду з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) і надалі уважно стежитиме за відповідними подіями та їхніми наслідками для відповідних чемпіонатів світу IIHF.

IIHF обізнана про останні заяви ключових зацікавлених сторін щодо цього рішення та ретельно аналізує сценарії навколо вердикту CAS. Як і було представлено в CAS, негайна реінтеграція російських команд створює значні практичні та спортивні виклики, включно з візовими та в'їзними вимогами, заходами безпеки, логістичними обмеженнями та наслідками для форматів змагань, що додатково ускладнюється обмеженим часом, адже до деяких турнірів залишається лише кілька тижнів.

Глобальний вплив рішення, ухваленого колегією CAS, та виклики, які воно створює для всіх залучених сторін, були суттєво недооцінені. Рада IIHF залишається в діалозі з національними асоціаціями-членами, оргкомітетами, приймаючими органами та іншими ключовими зацікавленими сторонами, щоб визначити оптимальний шлях уперед. Найвищими пріоритетами залишаються безпека та захищеність усіх учасників, команд, офіційних осіб і уболівальників, безперебійне проведення чемпіонатів і цілісність змагань", – сказано в заяві.