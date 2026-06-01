Швейцарець, який провів більше 1000 матчів за клуби НХЛ, вп'яте програв фінал чемпіонату світу

Збірна Швейцарії програла фінал чемпіонату світу з хокею національній команді Фінляндії.

Як повідомляє журналіст MTV Urheilu Каспері Куннас, для Ніно Нідеррайтера це вже п'ятий програний фінал чемпіонату світу.

Свен Андрігетто, Роман Йозі, Дін Кукан, Леонардо Дженоні та Рето Барра зазнали невдачі у своєму четвертому поєдинку за "золото".

Sveitsin jengissä on kolme (!) pelaajaa, joilta ei löydy MM-hopeaa. Sitten on tällaisia karvaan kalkin veteraaneja:



3 x🥈

Andrighetto

Josi

Kukan

Genoni

Berra



…ja Sveitsin kiekkohistorian jokaisessa hävityssä MM-finaalissa mukana ollut:



Nino Niederreiter – 🥈🥈🥈🥈 — Kasperi Kunnas (@kaustoFI) May 31, 2026

33-річний Нідеррайтер грає за клуби НХЛ ще з сезону-2010/11. За цей час він награв 1030 матчів (248 + 251) за Айлендерс, Міннесоту, Кароліну, Нешвілл і Вінніпег.

Статистика за ЧС-2026 ще відсутня Скріншот

У певні сезони він не міг допомагати "хрестоносцям" через гру за клуби в Кубку Стенлі.