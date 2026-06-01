Чемпіон Хокей

Швейцарець, який провів більше 1000 матчів за клуби НХЛ, вп'яте програв фінал чемпіонату світу

Руслан Травкін — 1 червня 2026, 00:28
Ніно Нідеррайтер
Збірна Швейцарії програла фінал чемпіонату світу з хокею національній команді Фінляндії.

Як повідомляє журналіст MTV Urheilu Каспері Куннас, для Ніно Нідеррайтера це вже п'ятий програний фінал чемпіонату світу.

Свен Андрігетто, Роман Йозі, Дін Кукан, Леонардо Дженоні та Рето Барра зазнали невдачі у своєму четвертому поєдинку за "золото". 

33-річний Нідеррайтер грає за клуби НХЛ ще з сезону-2010/11. За цей час він награв 1030 матчів (248 + 251) за Айлендерс, Міннесоту, Кароліну, Нешвілл і Вінніпег. 

У певні сезони він не міг допомагати "хрестоносцям" через гру за клуби в Кубку Стенлі. 

