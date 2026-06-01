Збірна Швейцарії не може забити у фінальних матчах чемпіонату світу майже 250 хвилин
Збірна Швейцарії знову програла фінал чемпіонату світу з хокею. Цього разу їхніми кривдниками виступили фіни. Єдину шайбу в грі на 71 хвилині закинув Конста Хеленіус.
Чеський журналіст Ян Айхлер перед третім періодом фіналу підмітив, що "хрестоносці" не закидають у вирішальному матчі з часів Тімо Меєра в фіналі ЧС-2018.
Нападник тоді відзначився у другому періоді (23:13). Після цього швейцарці не забивали в тому матчі решту часу (17 хвилин + 3 період + 20-хвилинний овертайм), а програли шведам у серії булітів.
Тепер "наті" три фінали планетарної першості не запалюють червоне світло за воротами суперника.
Чехам у 2024-му вони програли в основний час – 0:2. Від американців та фінів пропускали в овертаймі.
За цей період їхня "суха серія" складає фактично 250 хвилин: 57 (ЧС-2018) + 60 (ЧС-2024) + 62 (ЧС-2025) + 71 (ЧС-2026) = 250.
Нагадаємо, легенда швейцарської команди програв уже свій п'ятий матч за "золото" на чемпіонаті світу.