Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Збірна Швейцарії не може забити у фінальних матчах чемпіонату світу майже 250 хвилин

Руслан Травкін — 1 червня 2026, 00:44
Збірна Швейцарії не може забити у фінальних матчах чемпіонату світу майже 250 хвилин
x.com/SwissIceHockey

Збірна Швейцарії знову програла фінал чемпіонату світу з хокею. Цього разу їхніми кривдниками виступили фіни. Єдину шайбу в грі на 71 хвилині закинув Конста Хеленіус.

Чеський журналіст Ян Айхлер перед третім періодом фіналу підмітив, що "хрестоносці" не закидають у вирішальному матчі з часів Тімо Меєра в фіналі ЧС-2018.

Нападник тоді відзначився у другому періоді (23:13). Після цього швейцарці не забивали в тому матчі решту часу (17 хвилин + 3 період + 20-хвилинний овертайм), а програли шведам у серії булітів.

Тепер "наті" три фінали планетарної першості не запалюють червоне світло за воротами суперника.

Чехам у 2024-му вони програли в основний час – 0:2. Від американців та фінів пропускали в овертаймі. 

За цей період їхня "суха серія" складає фактично 250 хвилин: 57 (ЧС-2018) + 60 (ЧС-2024) + 62 (ЧС-2025) + 71 (ЧС-2026) = 250. 

Нагадаємо, легенда швейцарської команди програв уже свій п'ятий матч за "золото" на чемпіонаті світу. 

хокей Збірна Швейцарії з хокею Чемпіонат світу з хокею

хокей

Швейцарець, який провів більше 1000 матчів за клуби НХЛ, вп'яте програв фінал чемпіонату світу
Єдина шайба на 71 хвилині: Фінляндія виграла чемпіонат світу
Перші медалі в історії: збірна Норвегії в овертаймі обіграла Канаду в матчі за "бронзу" ЧС-2026
Збірна України дізналася потенційних суперників на ЧС-2027
Фінляндія та Канада у результативному матчі визначили другого фіналіста чемпіонату світу

Останні новини