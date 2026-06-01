Збірна Швейцарії не може забити у фінальних матчах чемпіонату світу майже 250 хвилин

Збірна Швейцарії знову програла фінал чемпіонату світу з хокею. Цього разу їхніми кривдниками виступили фіни. Єдину шайбу в грі на 71 хвилині закинув Конста Хеленіус.

Чеський журналіст Ян Айхлер перед третім періодом фіналу підмітив, що "хрестоносці" не закидають у вирішальному матчі з часів Тімо Меєра в фіналі ЧС-2018.

Ve finále MS v roce 2018 dal Timo Meier gól v čase 23:13.



Od té doby nedali Švýcaři gól ve finále:



▪️zbytek zápasu v Kodani (prohráli na nájezdy)

▪️60 minut na MS 2024 v Praze

▪️62 minut loni ve Stockholmu

▪️40 minut dnes



Нападник тоді відзначився у другому періоді (23:13). Після цього швейцарці не забивали в тому матчі решту часу (17 хвилин + 3 період + 20-хвилинний овертайм), а програли шведам у серії булітів.

Тепер "наті" три фінали планетарної першості не запалюють червоне світло за воротами суперника.

Чехам у 2024-му вони програли в основний час – 0:2. Від американців та фінів пропускали в овертаймі.

За цей період їхня "суха серія" складає фактично 250 хвилин: 57 (ЧС-2018) + 60 (ЧС-2024) + 62 (ЧС-2025) + 71 (ЧС-2026) = 250.

Нагадаємо, легенда швейцарської команди програв уже свій п'ятий матч за "золото" на чемпіонаті світу.