Швейцарія – Фінляндія: усе що треба знати про фінал чемпіонату світу

Добігає до завершення чемпіонат світу з хокею 2026 року, який приймають Цюрих і Фрібур.

На радість місцевій публіці одним із фіналістів стала збірна Швейцарії. Господарі турніру поки що не зазнали жодної поразки та виграли всі свої матчі в основний час.

Суперником швейцарців буде Фінляндія, яка за 9 матчів здобула 8 перемог при одній поразці. Ця невдача сталася в групі А, коли кривдниками "Суомі" були… швейцарці. Тож цілком справедливо можна сказати, що за "золото" зіграють дві команди, які наразі виглядають найпереконливіше на турнірі.

"Чемпіон" вирішив зробити нетипове прев'ю та познайомити читачів із цифрами, які варто знати напередодні фіналу.

Збірна Швейцарії: атака, захист і система, де кожен знає свою роль

Статистика команди:

Матчі: 9 перемог у 9 поєдинках (усі – в основний час)

Закинуті шайби: 48 (№1 на турнірі)

Пропущені шайби: 8 (№1)

Реалізація більшості: 11/28, 39,29% (№1)

Нейтралізація меншості: 21/22, 95,45% (№1)

Реалізація кидків: 48/298, 16,11% (№1)

Відсоток сейвів: 164/172, 95,35% (№1)

Детальна статистика по кожному з гравців:

Як бачимо, "Наті" є лідерами практично за всіма ключовими статистичними показниками цього чемпіонату світу.

Серед польових гравців найкращим наразі є Свен Андрігетто (4+11). Для 33-річного форварда фінал матиме особливе значення ще й тому, що "Swiss Life Arena" є домашньою ареною Цюрих Лайонс – клубу, кольори якого він захищає з 2020 року.

1️⃣0️⃣0️⃣ 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐒𝐯𝐞𝐧 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐠𝐡𝐞𝐭𝐭𝐨🎉👏



Mit dem heutigen Halbfinal-Spiel an der WM gegen Norwegen bestreitet Sven Andrighetto sein 100. Spiel für die Nati.



Lors de la demi-finale contre la Norvège, Sven Andrighetto dispute son 100e match pour l'équipe nationale. pic.twitter.com/J4xQ5f7tjg — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) May 30, 2026

Зовсім на небагато відстає його одноклубник Деніс Мальгін (5+8). Форвард виступає за Цюрих із 2023 року, коли повернувся після семирічного етапу кар'єри в Північній Америці, де провів 257 матчів НХЛ у складі Флориди, Торонто та Колорадо.

Третім у списку бомбардирів команди є захисник Роман Йозі (5+7). Легенда Нешвілла, який провів у системі Предаторз 16 сезонів, також є лідером швейцарської збірної за середнім ігровим часом – 21:22 за матч.

ROMAN JOSI IS HEADED TO THE #MENSWORLDS FINALS 🤩 pic.twitter.com/hiCbeXo34s — Nashville Predators (@PredsNHL) May 30, 2026

Турнір показав, що небезпеку для суперників становлять не лише перші дві ланки швейцарців. У будь-який момент результат може зробити гравець із третього чи четвертого поєднання.

Швейцарія давно асоціюється з точністю годинникових механізмів і надійністю банківської системи. Саме так зараз виглядає і її хокейна збірна. Ян Кад'є зберіг фундамент, закладений Патріком Фішером, але водночас вніс власні корективи, які зробили команду ще більш збалансованою та допомогли їй надзвичайно впевнено дістатися фіналу.

Збірна Фінляндії: віртуозність у деталях і традиційна дисципліна

Статистика команди:

Матчі: 8 перемог у 9 поєдинках

Закинуті шайби: 39 (ділять 2–3 місце з Канадою)

Пропущені шайби: 16 (№2)

Реалізація більшості: 8/25, 32,0% (№2)

Нейтралізація меншості: 19/22, 86,36% (№3)

Реалізація кидків: 39/282, 13,83% (№2)

Відсоток сейвів: 165/179, 92,18% (№2)

Детальна статистика по кожному з гравців:

Фінляндія в більшості статистичних компонентів, якщо й не є другою командою турніру, то щонайменше входить до топ-3 за ключовими показниками.

І це зовсім не дивує. Одразу 14 хокеїстів у ростері представляють НХЛ. Причому практично кожен із них відіграє важливу роль у своїй франшизі. Александр Барков та Антон Лунделл узагалі є ключовими виконавцями Флориди, яка в попередні два сезони здобувала Кубок Стенлі.

Головний тренер Антті Пеннанен недарма чекав на одного зі своїх "енхаелівців". 20-річний Конста Хеленіус приєднався до збірної вже після старту чемпіонату, коли команда встигла провести чотири матчі.

Молодий форвард Баффало у п'яти поєдинках записав до свого активу 2 шайби та 3 результативні передачі. Особливо яскраво він проявив себе у матчі проти Канади, де набрав 2 очки за системою "гол+пас" (1+1).

Konsta Helenius pots a HUGE goal to put Finland up over Canada! 🚨#Sabres | #Sabrehood | #LetsGoBuffalo pic.twitter.com/OuMrp1Ftwm — Built in Buffalo (@BuiltInBuffalo_) May 30, 2026

Звичайно, швейцарські вболівальники гаряче підтримуватимуть своїх. Проте є один хокеїст у складі "Суомі", який точно не буде для них чужим. Мова про 32-річного Мікко Лехтонена, який уже чотири роки виступає за Цюрих Лайонс і чудово знайомий місцевій публіці.

Відразу 9 хокеїстів на цьому ЧС представляли Цюріх Лайонс facebook.com/zsclions/photos

Історія зустрічей у 2026 році

Так, у це складно повірити, але лише за цей рік збірні Швейцарії та Фінляндії зустрічалися вже чотири рази.

18.02.2026 – 1/4 фіналу Олімпійських ігор-2026 Фінляндія – Швейцарія – 3:2 ОТ

02.05.2026 – товариський матч у рамках підготовки до ЧС-2026 Фінляндія – Швейцарія – 5:3

07.05.2026 – товариський матч у рамках підготовки до ЧС-2026 Швейцарія – Фінляндія – 5:4

26.05.2026 – чемпіонат світу-2026, груповий етап Швейцарія – Фінляндія – 4:2

Таким чином, швейцарці виграли два з трьох останніх поєдинків, але найважливіший матч року – чвертьфінал Олімпіади – залишився за фінами.

Історичні факти

Швейцарія ще жодного разу не ставала чемпіоном світу. В активі команди п'ять срібних нагород (1935, 2013, 2018, 2024, 2025), а також шість бронзових медалей. Щоправда, всі "бронзи" були здобуті ще в середині минулого століття – у 1930, 1937, 1939, 1951 та 1953 роках.

Чотири з п'яти срібних нагород "Наті" завоювали за останні 12 років, що яскраво свідчить про прогрес швейцарського хокею. Водночас фінали залишаються для команди болючою темою. У чотирьох попередніх матчах за "золото" швейцарці пропустили 11 шайб і закинули лише 3.

Фінляндія давно має статус однієї з провідних хокейних держав світу. Тому й медальний доробок у неї значно солідніший – 4 золоті, 9 срібних та 3 бронзові нагороди чемпіонатів світу.

Цікаво, що в XXI столітті Швейцарія програла чотири фінали чемпіонату світу. Більше поразок у зустрічах за "золото" за цей період зазнала лише Фінляндія, яка поступалася у фіналах у 2001, 2007, 2014, 2016 та 2021 роках.

Ще один цікавий факт: у XXI столітті лише три збірні зуміли виграти чемпіонат світу на домашньому льоду – Швеція (2013), Фінляндія (2022) та Чехія (2024).

При цьому лише одна країна-господарка за цей період програла домашній фінал – Канада у 2008 році. Саме тому Швейцарія сьогодні має шанс не лише вперше здобути чемпіонство, а й продовжити успішну тенденцію господарів турніру в сучасну епоху.

Де дивитися фінал ЧС-2026

Поєдинок відбудеться 31 травня. Старт – 21:20 за київським часом. Матч в Україні транслюватиметься на "Суспільне Спорт" і спортивній платформі Maincast.tv.