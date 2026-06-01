Єдина шайба на 71 хвилині: Фінляндія виграла чемпіонат світу

Руслан Травкін — 1 червня 2026, 00:09
Getty Images

У Цюріху на "Swiss Life Arena" відбувся фінал чемпіонату світу з хокею, в якому зійшлися національні команди Швейцарії та Фінляндії.

Основний час завершився внічию – 0:0. Переможу шайбу в овертаймі закинув 20-річний Конста Хеленіус

Хокей – ЧС-2026
Фінал, 31 травня

Швейцарія – Фінляндія 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) ОТ

Шайба: Хеленіус (71)

Кидки: 22:27

Кілька днів тому, 26 травня, ці ж збірні грали в групі А. Тоді господарі планетарної першості переграли "Суомі" (4:2).

Фіни перебували в статусі андердога, тому що "Наті" підходили до гри, маючи 9 перемог за 9 матчів на ЧС.

Колектив Антті Пеннанена це не злякало. У першому періоді вони діяли активно, перекривали зони, пресингували. Все це дозволило перекидати "хрестоносців" удвічі – 14:7.

Друга 20-хвилинка для Фінляндії виявилася значно складнішою. Що казати – 2 кидки в площину воріт. Швейцарці почали звично комбінувати на високому рівні все частіше й частіше. Проте, шайб глядачі так і не побачили.

Третій період був обережним. Виключенням ставали моменти, коли команди опинялися в меншості. Особливо цікаво стало, коли за 7 хвилин до кінця команди певний час грали в форматі "4 на 4". Моменти мали Роман Йозі та Свен Андрігетто. 

До фінальної сирени голів не було. Зате на перших секундах Пулюярві міг виривати перемогу, але каучуковий диск прийняла на себе штанга. На 65 хвилині каркас воріт виручив "Суомі" після кидка Деміана Ріата. 

На 71-й хвилині переможну шайбу закинув 20-річний Конста Хеленіус.  

Фіни виграли своє 5 "золото" в історії. Для Швейцарці програли свій п'ятий (2013, 2018, 2024, 2025, 2026) фінал за останні 13 років.

Швейцарець, який провів більше 1000 матчів за клуби НХЛ, вп'яте програв фінал чемпіонату світу

Нагадаємо, Норвегія сенсаційно обіграла Канаду в матчі за бронзові медалі. 

Збірна Фінляндії з хокею Збірна Швейцарії з хокею Чемпіонат світу з хокею

Збірна Фінляндії з хокею

