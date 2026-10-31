Санок-Сокіл перервав серію поразок у чемпіонаті Польщі

Санок-Сокіл перервав восьмиматчеву серію поразок у чемпіонаті Польщі, обігравши у 16 турі Краковію.

Зустріч завершилась з рахунком 3:2.

У першому періоді рахунок відкрив Віктор Захаров, який вдало реалізував чисельну перевагу. Згодом перевагу саночан подвоїв Кацпер Нємчик. У другій 20-хвилинці Санок довів рахунок до розгромного – шайбу закинув Радослав Савіцкі.

Попри комфортну перевагу господарів, гості з Кракова проявили характер і зуміли скоротити відставання до мінімуму, проте врятувати матч не змогли.

Для Санок-Сокола ця перемога стала лише другою у поточному чемпіонаті за 14 поразок.

Чемпіонат Польщі – Польська хокейна ліга

16 тур, 31 жовтня

Санок-Сокіл – Краковія 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Захаров (Ратушний, Р.Савіцький – більш.); 2:0 – Олійник (Нємчик, Пиріг), 3:0 – Р.Савіцький (Сисак), 3:1 - 33:10 Берзіньш, 3:2 - 59:30 Вайт

Нагадаємо, що до цього Санок-Сокіл розгромно поступився Катовіце (0:6), ХК Тиха (0:11) та Заглембє Сосновець (0:9), а також зазнав поразки від Унії Освенцим (4:5) та Ястржембє (0:2).

Зазначимо, що Сокіл у цьому сезоні виступатиме і в чемпіонаті України, і в чемпіонаті Польщі.

Раніше президент СТС Санок Марек Пенянжек розповів, що клуб пішов на співпрацю з київським Соколом, щоб зберегти професійну ліцензію.